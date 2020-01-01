Le logiciel de gestion de production automatisée (GPAO) est un outil essentiel pour organiser, planifier et optimiser la fabrication de produits dans l’industrie du bâtiment. Il permet de suivre chaque étape de la production, d’anticiper les besoins en ressources, et d'améliorer la réactivité des équipes face aux aléas.

En intégrant la planification de production, ces logiciels offrent une vue globale de la chaîne industrielle : gestion des stocks, ordonnancement, suivi en temps réel, contrôle qualité… Ils contribuent à améliorer la productivité et à réduire les coûts de fabrication.

Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions GPAO pensées pour répondre aux enjeux des fabricants de matériaux, d’équipements techniques et d’éléments sur mesure dans le secteur du BTP.