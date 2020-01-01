Logiciel gestion activités, métré, calpinage

Les logiciels de métré et de calepinage sont des outils indispensables pour les professionnels du bâtiment souhaitant établir des quantitatifs précis et optimiser la pose des matériaux. Ils permettent d’automatiser le calcul des surfaces, longueurs ou volumes à partir de plans, et de générer rapidement des métrés fiables.

En complément, les fonctions de calepinage facilitent l’organisation visuelle de la pose de carrelage, bardage, panneaux ou revêtements, en tenant compte des découpes, joints et pertes. Ces solutions sont idéales pour les économistes de la construction, carreleurs, façadiers, ou entreprises générales cherchant à gagner en précision et à limiter les erreurs sur chantier.

Découvrez notre sélection de logiciels spécialisés pour améliorer la qualité de vos métrés, anticiper les besoins en matériaux et optimiser vos plans de pose.