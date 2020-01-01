Logiciel graphique CAO

Les logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) sont essentiels pour les professionnels du bâtiment, de l’architecture et de l’ingénierie. Ils permettent de créer des plans précis, des modélisations 2D ou 3D et des représentations techniques détaillées, indispensables à toutes les phases du projet, de l’esquisse à l’exécution.

Ces outils offrent une grande précision dans la conception des ouvrages, facilitent les modifications, la gestion des couches techniques et l’export des fichiers vers d’autres logiciels métiers (BIM, calcul, impression). Que vous soyez architecte, dessinateur-projeteur ou bureau d’études, la CAO améliore la rigueur de vos livrables et optimise la coordination entre intervenants.

Parcourez notre sélection de logiciels de CAO pour choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins en dessin technique et en modélisation dans le secteur du BTP.