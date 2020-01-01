Logiciel graphique CAO pour l'organisation de chantier

Les logiciels de CAO dédiés à l’organisation de chantier permettent aux professionnels du BTP de concevoir des plans d’installation de chantier clairs, précis et adaptés aux contraintes du terrain. Zones de stockage, cheminements, accès, grutage, installations temporaires : chaque élément peut être positionné et dimensionné pour optimiser l’espace et assurer la sécurité.

Utilisés par les conducteurs de travaux, maîtres d’œuvre ou coordinateurs sécurité, ces outils facilitent la planification logistique et améliorent la communication avec les équipes et les sous-traitants.

Grâce à des fonctions de dessin technique adaptées aux exigences du chantier, ils contribuent à anticiper les aléas, limiter les pertes de temps et garantir la bonne exécution des travaux. Parcourez notre sélection pour préparer vos chantiers avec méthode et précision.