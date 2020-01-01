Logiciel graphique CAO pour ventilation, climatisation

Les logiciels de CAO pour la ventilation et la climatisation permettent de concevoir des réseaux aérauliques précis, conformes aux normes et parfaitement adaptés aux contraintes du bâtiment. Ils facilitent la création de plans techniques détaillés, l’implantation des gaines, le dimensionnement des équipements et la coordination avec les autres corps d’état.

Destinés aux bureaux d’études fluides, installateurs CVC ou ingénieurs thermiciens, ces outils intègrent des bibliothèques de composants, des fonctions d’automatisation du tracé et des calculs thermiques et aérauliques intégrés.

Grâce à ces logiciels, les professionnels gagnent en efficacité, réduisent les erreurs sur chantier et assurent une conception optimisée des systèmes de ventilation et de climatisation. Parcourez notre sélection pour trouver la solution adaptée à vos projets CVC.