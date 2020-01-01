Logiciel graphique CFAO

Les logiciels de CFAO (conception et fabrication assistées par ordinateur) sont indispensables pour relier les phases de conception et de production dans les projets de construction ou d’aménagement. Ils permettent de modéliser des pièces ou ensembles en 2D/3D, puis de générer les données nécessaires à leur fabrication via machines-outils ou systèmes automatisés.

Ces outils sont particulièrement utilisés dans les domaines de la menuiserie, de la métallerie, de la préfabrication ou de la construction modulaire. Ils améliorent la précision, réduisent les pertes matière et optimisent les délais de fabrication.

En associant CAO et FAO, ces logiciels assurent une continuité numérique entre bureau d’études et atelier. Découvrez notre sélection de solutions CFAO adaptées aux professionnels du BTP souhaitant industrialiser tout ou partie de leur production.