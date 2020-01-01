Logiciel graphique DAO

Les logiciels de DAO (dessin assisté par ordinateur) sont des outils incontournables pour produire des plans techniques précis dans le secteur du bâtiment. Utilisés par les architectes, dessinateurs, projeteurs ou bureaux d’études, ils permettent de réaliser des dessins 2D détaillés pour la conception, l'exécution ou la mise à jour de projets de construction.

Intuitifs et puissants, ces logiciels facilitent la création de plans de structures, réseaux, façades ou aménagements intérieurs, tout en garantissant la cohérence entre les différents corps d’état. Ils offrent également des fonctions avancées de cotation, calques, annotations et export de fichiers techniques.

Découvrez notre sélection de solutions DAO pour améliorer la qualité de vos plans, optimiser vos échanges entre intervenants et gagner en productivité sur vos projets BTP.