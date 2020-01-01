Logiciel graphique modélisation

Les logiciels de modélisation sont conçus pour représenter en trois dimensions les éléments d’un projet de construction, en phase de conception comme en exécution. Utilisés par les architectes, ingénieurs, dessinateurs ou bureaux d’études, ils permettent de visualiser les volumes, d’anticiper les contraintes techniques et de valider les choix esthétiques et fonctionnels.

Ces outils facilitent la création de maquettes numériques détaillées, favorisent la coordination entre les intervenants et préparent l’intégration dans une démarche BIM. Ils s’appliquent à tous types de projets : bâtiments, infrastructures, aménagements paysagers, etc.

Découvrez notre sélection de logiciels de modélisation pour améliorer la précision de vos conceptions 3D, fluidifier les échanges entre métiers et sécuriser la réalisation de vos ouvrages.