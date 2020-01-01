Logiciel graphique schématique

Les logiciels de schématique sont conçus pour la création de plans techniques et de représentations fonctionnelles dans les domaines de l’électricité, de la plomberie, du chauffage ou de la domotique. Ils permettent aux professionnels du BTP de produire des schémas clairs et normés, facilitant la conception, l’installation et la maintenance des équipements.

Utilisés par les bureaux d’études, installateurs, automaticiens ou techniciens de maintenance, ces outils intègrent des bibliothèques de symboles, des fonctions de repérage automatique, ainsi que des vérifications de cohérence.

Les logiciels de schématique offrent un gain de temps précieux et assurent une documentation technique fiable. Découvrez notre sélection de solutions adaptées à vos projets techniques, quel que soit votre domaine d’intervention.