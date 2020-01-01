Machine pour fabrication d'éléments à base de ciment, chaux, plâtre

Les machines pour fabrication d’éléments à base de ciment, chaux ou plâtre sont indispensables aux industries de préfabrication, du bâtiment comme de la décoration. Elles regroupent des mélangeurs à batch, malaxeurs planétaires, pompes de projection, lignes de coulage automatiques et systèmes de moulage pour fabriquer briques, blocs, carreaux, corniches, moulures ou plaques en plâtre. Conçues pour assurer une qualité constante, elles garantissent un dosage précis, une homogénéité parfaite et des finis nets, tout en adaptant la formulation aux spécifications techniques (résistance, masse volumique, finition de surface).

Robustes et modulables, ces équipements permettent d’atteindre des cadences importantes, de réduire la pénibilité et de respecter les normes NF et CE. Adaptées tant aux grandes séries qu’aux petites productions, elles assurent productivité, traçabilité et rentabilité. Optez pour la machine adaptée pour optimiser la fabrication d’éléments en béton, chaux ou plâtre, avec performance et fiabilité.