Machine pour projection et injection de produit

Dans le BTP, les machines de projection et injection de produit sont indispensables pour renforcer, isoler et réhabiliter les ouvrages. Cette famille regroupe des pompes de projection, turbines à crépir, injecteurs de résines et machines d’injection de mortier, adaptées aux travaux d’imperméabilisation, consolidation de sols, fissures, tunnels ou parois. Ces équipements offrent une application régulière, sans bulles ni vide, garantissant tenue mécanique, étanchéité et performance thermique, tout en respectant les contraintes du chantier.

Grâce à une précision optimale, une cadence ajustable et une mise en œuvre rapide, ces solutions réduisent la pénibilité, les pertes de produit et les temps d’intervention. Idéales en rénovation comme en construction neuve, elles assurent des chantiers plus efficaces et durables. Parcourez notre sélection de machines fiables et adaptées à vos besoins pour optimiser vos opérations de projection ou d’injection avec sécurité.