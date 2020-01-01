Machine pour travail du plastique

Dans l’industrie et sur les chantiers, les machines pour travail du plastique sont indispensables pour façonner, assembler ou recycler les matériaux synthétiques. Cette famille inclut des thermoplastiques chauffants, machines de soudure par air chaud, emboîtages, machines de découpe, extrudeuses, calandres, presse à chaud et rigidificateurs conçus pour PVC, PE, PP, ABS, et polymères techniques. Ces équipements garantissent des finitions propres, une soudure étanche, une découpe maîtrisée et une mise en forme précise, tout en respectant les contraintes thermiques et mécaniques propres aux plastiques.

Adaptées aux ateliers comme aux chantiers (bâches géomembranes, étanchéités, menuiseries, coffrages), elles offrent productivité, ergonomie et fiabilité. Grâce à des réglages précis de température, de débit ou de pression, ces machines réduisent les pertes, améliorent la répétabilité et facilitent le montage. Parcourez notre sélection de solutions robustes, performantes et conformes aux besoins professionnels, pour un travail du plastique optimisé et durable.