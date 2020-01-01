La margelle de piscine est un élément essentiel à la fois fonctionnel et esthétique, servant à délimiter le bassin tout en assurant sécurité et confort d’usage. Placée en bordure, elle protège les abords de la piscine contre les projections d’eau, facilite l’écoulement et limite les infiltrations sous le revêtement. Conçue pour être antidérapante, elle offre une surface sûre et agréable pour les baigneurs. Disponible en pierre naturelle, béton reconstitué, grès cérame ou bois composite, la margelle se décline en divers formats, teintes et finitions pour s’harmoniser avec l’aménagement paysager. Elle joue aussi un rôle technique dans la stabilité de la plage ou la pose d’un volet roulant immergé. Retrouvez ici une sélection de margelles adaptées aux différents types de piscines, prêtes à poser et durables dans le temps.