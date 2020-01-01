La martellerie regroupe l'ensemble des outils de frappe indispensables sur les chantiers du BTP pour des opérations de fixation, de découpe, de démolition ou d'ajustement. Cette sélection propose une large gamme d'outils adaptés aux besoins des professionnels : marteaux de coffreur, marteaux de charpentier, marteaux rivoirs, massettes, masses, maillets, hachettes, pioches et pics. Conçus pour offrir robustesse, ergonomie et efficacité, ces outils garantissent une prise en main confortable et une transmission optimale de la force de frappe. Que ce soit pour des travaux de construction neuve ou de rénovation, ces équipements répondent aux exigences des artisans et entreprises du bâtiment. Explorez dès maintenant cette gamme complète pour équiper votre équipe avec des outils fiables et performants, adaptés à vos besoins spécifiques.