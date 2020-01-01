Mât de pavillon, pavillon, drapeau

Les mâts de pavillon et drapeaux sont des éléments de signalétique utilisés pour valoriser un bâtiment, indiquer une présence ou renforcer l’identité d’un lieu. Installés en façade, sur un toit ou en zone d’accueil, ils s’intègrent aussi bien dans les projets publics que privés.

Disponibles en aluminium, acier ou fibre de verre, les mâts peuvent être fixes, inclinables, télescopiques ou équipés d’un système antivol. Associés à des drapeaux personnalisés ou institutionnels, ils sont couramment utilisés pour les mairies, entreprises, écoles ou événements.

Cette page propose une sélection de mâts de pavillon et de drapeaux adaptés aux projets d’aménagement, pour une communication visuelle efficace et durable.