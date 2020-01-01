Le matériel de laboratoire pour le secteur BTP est conçu pour tester, analyser et valider les matériaux de construction dans des conditions contrôlées. Étuves, broyeurs, agitateurs, sécheurs, cabines d’essai, bains thermostatiques ou matériels de préparation d’échantillons accompagnent les laboratoires dans le contrôle qualité, la R&D ou l’analyse réglementaire. Fiables, précis et certifiés, ces équipements répondent aux exigences des essais normalisés et garantissent la traçabilité des résultats. Consultez notre sélection pour équiper efficacement vos laboratoires BTP.