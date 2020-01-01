Matériel de mesure et d'essai d'installation électrique

Les instruments de mesure et d’essai pour installation électrique permettent de contrôler la conformité, la continuité, l’isolement et la sécurité des réseaux électriques sur chantier. Multimètres, testeurs de tension, contrôleurs d’isolement ou pinces ampèremétriques sont essentiels pour valider les installations basse et haute tension selon les normes en vigueur (NF C15-100, RGIE…). Robustes, précis et certifiés, ces appareils accompagnent électriciens, installateurs et bureaux de contrôle dans toutes les phases de leurs interventions. Parcourez notre sélection pour équiper vos chantiers avec fiabilité.