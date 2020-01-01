Matériel de mesure et d'essai des peintures

Le matériel d’essai des peintures permet de vérifier l’épaisseur, l’adhérence, le temps de séchage ou la résistance des revêtements appliqués sur les chantiers. Grâce à des jauges, appareils de quadrillage, testeurs d’abrasion ou cabines de vieillissement, les professionnels peuvent garantir la qualité, la durabilité et la conformité de leurs finitions. Ces équipements s’adressent aux industriels, applicateurs et contrôleurs qualité. Retrouvez ici les solutions techniques pour fiabiliser vos contrôles peinture en atelier comme sur site.