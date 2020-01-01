Matériel de mesure et essai de contrôle métaux, soudures

Le contrôle des métaux et soudures est primordial pour garantir la solidité et la conformité des structures métalliques. Durescopes, magnétoscopes, ultrasons, détecteurs de fissures, testeurs de conductivité ou appareils de ressuage permettent d’identifier défauts internes ou anomalies de surface. Ces essais non destructifs (END) s’appliquent aux constructions métalliques, ouvrages d’art, réseaux ou équipements sous pression. Précision, fiabilité et traçabilité font de ces outils des alliés incontournables pour les opérateurs CND et les bureaux de contrôle.