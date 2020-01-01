Matériel de mesure et essai de système acoustique

Le contrôle acoustique sur chantier est essentiel pour vérifier le confort sonore, le respect des normes réglementaires et les performances des matériaux isolants. Sonomètres, balomètres, générateurs de bruit rose ou caméras acoustiques permettent de mesurer les niveaux sonores, les temps de réverbération ou les bruits d’impact. Utilisés en phase de diagnostic, de réception ou de suivi, ces équipements s’adressent aux acousticiens, architectes et maîtres d’ouvrage. Parcourez notre offre de matériel pour vos essais et mesures acoustiques en bâtiment.