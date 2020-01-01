Matériel de mesure et essai pour combustion, pollution

Les équipements de mesure pour combustion et pollution permettent d’évaluer la qualité de l’air, les émissions et les performances des installations thermiques ou industrielles. Analyseurs de combustion, détecteurs de particules fines, capteurs de CO₂, CO, NOx ou systèmes de prélèvement d’air assurent un suivi conforme aux réglementations environnementales. Utilisés en maintenance, audit énergétique ou études d’impact, ces appareils garantissent précision, traçabilité et sécurité. Parcourez notre sélection pour piloter vos installations dans le respect des normes environnementales.