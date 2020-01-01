Matériel de mesure et essai pour installation thermique

Le matériel de mesure thermique permet de contrôler les performances, les pertes d’énergie et la sécurité des installations de chauffage, ventilation ou climatisation. Thermomètres à sondes, caméras infrarouges, débitmètres ou enregistreurs de température assurent un suivi fiable des paramètres thermiques. Indispensables pour les diagnostics énergétiques, la mise en service ou la maintenance, ces outils conviennent aux chauffagistes, bureaux d’étude et exploitants. Découvrez notre sélection de solutions de mesure thermique adaptées au terrain.