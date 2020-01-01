Matériel pour essai de sol

Les essais de sol sont essentiels pour évaluer la portance, la compacité et la composition des terrains avant toute construction. Le matériel dédié (pénétromètres, pressiomètres, sondes, carottiers…) permet de déterminer les caractéristiques géotechniques indispensables à la bonne conception des fondations, voiries ou terrassements. Précis, robustes et conformes aux normes en vigueur, ces équipements assurent fiabilité et reproductibilité des analyses, en laboratoire comme sur site. Découvrez les solutions d’essai de sol proposées pour optimiser la sécurité et la stabilité de vos projets BTP.