Le mobilier de jardin est un élément clé de l’aménagement des espaces extérieurs, qu’il s’agisse de projets résidentiels, d’hôtellerie, de restauration ou d’espaces publics. Il contribue au confort, à l’esthétique et à l’attractivité des lieux en créant des zones de détente, de repas ou de rencontre.

Tables, chaises, bancs, bains de soleil, salons d’extérieur ou accessoires décoratifs : les gammes de mobilier se déclinent en une grande variété de matériaux (bois, métal, résine, composite) pour répondre aux contraintes de durabilité, d’entretien et d’usage intensif.

Cette page propose une sélection de mobilier de jardin destinée aux professionnels de l’aménagement paysager et du BTP, avec des solutions alliant design, fonctionnalité et résistance.