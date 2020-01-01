Le mur d’escalade s’impose comme un équipement sportif complet, favorisant le développement physique, la coordination et la confiance. Adapté aux établissements scolaires, clubs, salles d’escalade ou espaces publics, il se décline en versions intérieures ou extérieures, avec des configurations modulables selon les niveaux de pratique.

Mur à grimper, prises, volumes, tapis de réception, lignes d’assurage ou auto-assureurs : chaque élément respecte des normes de sécurité strictes pour une utilisation encadrée et accessible.

Sur cette page, accédez à une sélection de murs d’escalade et d’équipements associés, conçus pour les collectivités, les professionnels du sport ou les aménageurs d’espaces ludiques.