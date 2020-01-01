Mur, paroi moulée pour fondation

Les murs et parois moulées sont des éléments essentiels dans la réalisation de fondations profondes, notamment en milieu urbain ou en présence de nappes phréatiques. Cette technique consiste à creuser des tranchées maintenues ouvertes par un fluide stabilisant, généralement à base de bentonite, puis à y couler du béton armé pour former des structures continues et étanches. Les parois moulées assurent simultanément des fonctions de soutènement, de portance et d'étanchéité, permettant ainsi la construction sécurisée de sous-sols, parkings enterrés, tunnels ou bassins. Adaptées aux terrains complexes et aux environnements contraints, elles offrent une solution durable et conforme aux normes en vigueur pour les professionnels du BTP. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques répondant aux exigences de vos projets de fondation.​