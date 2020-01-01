Le nettoyage par sablage est une technique de décapage utilisée dans le secteur du BTP pour restaurer et préparer diverses surfaces. Ce procédé consiste à projeter un abrasif à grande vitesse à l'aide d'air comprimé, permettant d'éliminer efficacement les salissures, peintures anciennes, rouille ou autres contaminants sur des matériaux tels que le béton, la pierre ou le métal. Des variantes comme l'aérogommage ou l'hydrogommage, qui utilisent respectivement de l'air ou un mélange d'eau et d'abrasif à basse pression, sont également disponibles pour des applications plus délicates. Cette sélection propose une gamme d'équipements adaptés aux besoins des professionnels du bâtiment, garantissant performance, sécurité et respect des supports traités. Explorez dès maintenant cette offre complète pour équiper vos chantiers avec du matériel de sablage performant et adapté à vos exigences spécifiques.