Nourrice de distribution de fluide pour chauffage

La nourrice de distribution de fluide est un élément central dans les installations de chauffage, notamment pour les planchers chauffants ou les circuits multi-zones. Elle permet de répartir de façon homogène le fluide caloporteur vers les différents circuits d’un réseau hydraulique, assurant ainsi un chauffage équilibré et performant dans chaque zone desservie. Disponible en acier, laiton ou inox, avec ou sans débitmètre, la nourrice s’adapte aux besoins spécifiques des professionnels du BTP, en neuf comme en rénovation. Elle facilite également la maintenance et le contrôle individuel de chaque boucle grâce à ses vannes et accessoires intégrés. Découvrez notre sélection de nourrices de distribution pour optimiser vos installations thermiques.