Palplanche, palfeuille, métal, béton

Les palplanches et palfeuilles en métal et béton sont des éléments essentiels pour les travaux de soutènement, d'étanchéité et de fondation. Les palplanches, généralement en acier, sont des profilés à serrures battus dans le sol pour former des murs continus, offrant une résistance élevée aux pressions latérales. Elles sont utilisées pour la construction de digues, de quais, de murs de soutènement et de batardeaux. Les palfeuilles, souvent en acier ou en béton, sont des profilés à recouvrement utilisés pour le blindage de fouilles ou de tranchées, offrant une solution économique et rapide à mettre en œuvre. Le choix entre métal et béton dépend des contraintes du chantier, des charges à reprendre et des conditions environnementales. Ces solutions sont conformes aux normes en vigueur et répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de durabilité et de sécurité. Découvrez sur cette page une sélection de produits adaptés à vos projets de construction.​