Panneau rayonnant électrique, gaz, eau chaude, industriel

Les panneaux rayonnants industriels, qu’ils soient alimentés à l’électricité, au gaz ou à l’eau chaude, offrent une solution de chauffage efficace et confortable pour les grands volumes tels que les ateliers, entrepôts ou gymnases. Fonctionnant par rayonnement infrarouge, ils diffusent une chaleur homogène sans déplacement d’air, réduisant ainsi les pertes énergétiques liées à la stratification. Selon une étude de Tribu Énergie, ces systèmes peuvent générer jusqu’à 70 % d’économies d’énergie comparés aux solutions traditionnelles, notamment lorsqu’ils sont associés à des générateurs à énergie renouvelable comme les pompes à chaleur air/eau. Faciles à intégrer en neuf comme en rénovation, les panneaux rayonnants industriels répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance énergétique et de confort thermique.