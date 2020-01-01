Passerelle de service, platelage, plate-forme

Les passerelles, platelages et plateformes de service constituent des équipements essentiels pour assurer la sécurité et la continuité des travaux en hauteur sur chantier. Qu’il s’agisse de plateformes télescopiques, de passerelles repliables, de passerelles banche ou d’encorbellement, elles garantissent une circulation fluide et sécurisée des opérateurs, simplifient le coffrage de façades et optimisent l’organisation logistique. Robustes et modulables, ces solutions metal/léger s’adaptent à toutes les configurations – angles, hauteurs variées, accès étroits –, tout en respectant les normes NF et EN pour la prévention des risques. Faciles à déplacer et à installer, elles offrent une vraie plus-value en termes de temps de montage et de flexibilité. Pensez vos chantiers plus ergonomiques et sécurisés en choisissant les plateformes adaptées à vos usages.