Passerelle et petit pont

Les passerelles et petits ponts sont des éléments indispensables pour assurer la circulation et le franchissement dans les aménagements urbains, paysagers ou industriels. Ils permettent de relier différents espaces en toute sécurité, que ce soit pour les piétons, les véhicules légers ou les engins de chantier.

Conçus en bois, en métal, en béton ou en matériaux composites, ces ouvrages doivent répondre à des exigences précises en matière de résistance, d’accessibilité et d’intégration architecturale.

Sur cette page, retrouvez une sélection de passerelles et petits ponts adaptés aux projets de construction neuve, de rénovation ou d’aménagement extérieur. Des solutions techniques pensées pour garantir un accès sécurisé, durable et conforme aux normes en vigueur.