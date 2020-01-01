Pavage, revêtement de sol extérieur

Le pavage et les revêtements de sol extérieur participent pleinement à la qualité des aménagements urbains, paysagers ou résidentiels. Ils assurent la résistance aux charges, la durabilité face aux intempéries et l’esthétique des abords de bâtiments.

Dalles, pavés, enrobés, graviers stabilisés ou résines décoratives : chaque solution répond à des usages spécifiques, qu’il s’agisse de circulations piétonnes, de voies carrossables ou de terrasses.

Les professionnels du BTP doivent composer avec des matériaux adaptés aux contraintes techniques, aux normes d’accessibilité et aux attentes architecturales.

Cette page réunit une sélection de revêtements extérieurs conçus pour allier fonctionnalité, solidité et mise en valeur des espaces extérieurs.