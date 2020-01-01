Pelle, pioche

Indispensables sur les chantiers du BTP, les pelles et pioches sont des outils manuels essentiels pour les travaux de terrassement, de creusement et de manutention. Les pelles, qu'elles soient rondes, carrées ou à rebord, permettent de déplacer efficacement des matériaux tels que la terre, le sable ou les gravats. Elles sont conçues pour offrir robustesse et ergonomie, facilitant ainsi le travail quotidien des professionnels. Les pioches, quant à elles, sont idéales pour briser les sols durs, extraire des pierres ou réaliser des tranchées. Leur conception robuste et leur manche ergonomique assurent une utilisation confortable et durable. Cette sélection regroupe une gamme variée d'outils adaptés aux besoins des artisans et entreprises du bâtiment, garantissant performance et fiabilité sur les chantiers. Explorez dès maintenant cette offre complète pour équiper votre équipe avec du matériel de qualité, répondant aux exigences des travaux de construction et de rénovation.