Dans le secteur du BTP et de la taille de pierre, le perçage pour pierre est une étape cruciale pour les travaux d’ancrage, d’encastrement et de pose. Cette famille regroupe une sélection d’outils et machines tels que perceuses à main, perceuses portatives à percussion ou à colonne, carotages et couronnes diamantées, conçus pour le granit, le marbre, la pierre naturelle ou reconstituée.

Ces équipements permettent un perçage précis, sans fissure ni éclat, grâce à des systèmes d’entraînement optimisés et des équipements diamantés performants. Ils offrent également efficacité, confort d’usage et robustesse nécessaire pour une utilisation en atelier ou sur chantier. Nos solutions garantissent un gain de temps, un résultat esthétique impeccable et une durabilité des ouvrages.

Explorez notre gamme complète de perceuses, forets et accessoires pour trouver l’équipement le mieux adapté à vos besoins : mise en œuvre rapide, ancrage fiable et finitions soignées dès la phase de perçage.