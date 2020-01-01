Pieu pour fondation

Les pieux pour fondation sont des éléments essentiels dans la réalisation de fondations profondes, particulièrement adaptés aux terrains instables ou aux charges importantes. Ils permettent de transférer les charges de la structure vers des couches de sol plus résistantes, assurant ainsi la stabilité et la durabilité de l'ouvrage. Parmi les techniques couramment utilisées, on retrouve les pieux battus, les pieux forés et les pieux vissés. Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l'aide de marteaux à percussion ou à vibration, offrant une solution efficace pour les sols meubles ou en présence de nappes phréatiques élevées. Les pieux forés sont réalisés en creusant un trou dans le sol, puis en le remplissant de béton armé, adaptés aux terrains encombrés ou sensibles aux vibrations. Les pieux vissés, quant à eux, sont installés par vissage, sans excavation, offrant une solution rapide et propre, idéale pour les sites à accès difficile. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conformes aux normes en vigueur, répondant aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance et de fiabilité.​