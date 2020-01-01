La création d’une piste de patinoire implique des solutions techniques précises, qu’il s’agisse d’une patinoire permanente, démontable ou saisonnière. Ces installations doivent garantir une surface de glisse performante, sécurisée et conforme aux exigences des pratiques sportives ou de loisirs.

Pistes synthétiques, systèmes de réfrigération, barrières, tribunes, vestiaires ou équipements d’entretien : chaque élément joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’espace.

Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions pour patinoires, à destination des professionnels du BTP, des collectivités ou des exploitants d’équipements sportifs, pour concevoir des espaces adaptés, durables et attractifs.