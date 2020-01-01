Pistolet et cheville de scellement

Les pistolets et chevilles de scellement sont des équipements essentiels pour assurer des fixations solides et durables dans le secteur du BTP. Les pistolets de scellement chimique permettent l'injection précise de résines dans des matériaux tels que le béton, la brique ou la pierre, garantissant une adhérence optimale des éléments fixés. Ces outils sont conçus pour offrir une application homogène, réduisant les risques de défauts et assurant la sécurité des installations. Les chevilles de scellement, quant à elles, sont disponibles en versions mécaniques ou chimiques, adaptées à divers supports et charges. Les chevilles mécaniques, comme les goujons d'ancrage, offrent une fixation immédiate par expansion, tandis que les chevilles chimiques, associées aux résines, assurent une répartition uniforme des charges, idéales pour les matériaux creux ou fissurés. Cette sélection regroupe des solutions performantes répondant aux exigences des professionnels du bâtiment, garantissant la fiabilité et la pérennité des fixations sur chantier.