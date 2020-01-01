Pistolet pour peinture et produit d'isolement

Sur les chantiers, les pistolets de pulvérisation permettent une application rapide, uniforme et maîtrisée de différents produits. Pour les travaux de finition, les pistolets pour peinture assurent une couverture homogène sur murs, plafonds ou façades. Qu’ils soient Airless, pour les grandes surfaces, ou HVLP, pour un rendu plus fin et précis, ces équipements améliorent la productivité tout en réduisant les pertes de produit. Les pistolets pour produits d’isolement, quant à eux, sont conçus pour l’application de mousses expansives, de résines ou de revêtements techniques. Utilisés dans le cadre de l’isolation thermique ou acoustique, ils garantissent une mise en œuvre efficace et conforme aux exigences du bâtiment. Ces outils sont adaptés aux besoins des professionnels de l’isolation, du second œuvre ou des travaux spécifiques d’étanchéité. Découvrez une gamme complète de matériels adaptés à chaque usage.