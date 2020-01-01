Les systèmes de plancher et plafond chauffant offrent une diffusion homogène de la chaleur par rayonnement, assurant un confort thermique optimal tout en libérant l'espace des émetteurs traditionnels. Le plancher chauffant, idéal en construction neuve, procure une chaleur douce et constante, tandis que le plafond chauffant, plus réactif, convient parfaitement aux projets de rénovation grâce à sa facilité d'installation sans modification du sol. Ces solutions, compatibles avec des sources d'énergie basse température comme les pompes à chaleur, permettent également le rafraîchissement en été lorsqu'elles sont réversibles. Découvrez notre sélection de systèmes adaptés aux exigences des professionnels du BTP, pour des projets alliant performance énergétique et confort.