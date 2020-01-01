La plaque asphaltée est un matériau de couverture et d’étanchéité utilisé dans le bâtiment pour protéger durablement les toitures. Constituée de fibres imprégnées de bitume ou d’asphalte, elle combine résistance mécanique et imperméabilité. Légère et facile à mettre en œuvre, elle convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux travaux de rénovation, notamment sur des toits à faible pente ou des annexes. Les professionnels du BTP apprécient la plaque asphaltée pour sa capacité à limiter les infiltrations d’eau et assurer une bonne isolation contre l’humidité. Disponible en différents formats et finitions, elle offre une solution économique et efficace pour garantir la pérennité d’un ouvrage. Consultez les produits proposés afin de sélectionner la plaque asphaltée la mieux adaptée aux exigences de vos chantiers et aux contraintes techniques de vos clients.