Les plaques en fibres-ciment sont des solutions polyvalentes utilisées en couverture, bardage ou cloisonnement dans le secteur du bâtiment. Composées d’un mélange de ciment et de fibres minérales ou organiques, elles offrent une excellente résistance aux intempéries, au feu, aux moisissures et aux nuisibles, sans nécessiter de traitement particulier. Léger et facile à poser, le fibres-ciment est plébiscité pour les bâtiments agricoles, industriels, mais aussi en rénovation. Il permet une bonne régulation de l’humidité et contribue à la durabilité de l’enveloppe du bâtiment. Les plaques sont disponibles en différents formats, finitions et coloris pour s’adapter aux contraintes esthétiques et techniques des chantiers. Parcourez notre sélection de produits professionnels pour choisir la plaque en fibres-ciment la plus adaptée à vos besoins.