Plaque en matière plastique

Légères, résistantes et économiques, les plaques en matière plastique sont largement utilisées dans le bâtiment pour la couverture, le bardage, la cloison ou encore les verrières. Fabriquées en PVC, polycarbonate, polyester ou acrylique, elles offrent une excellente résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries. Translucides ou opaques, elles permettent de moduler la luminosité naturelle dans les bâtiments agricoles, industriels ou tertiaires. Faciles à manipuler et à poser, ces plaques s’adaptent aussi bien à des constructions neuves qu’à des travaux de rénovation. Leur variété de formats, d'épaisseurs et de finitions permet de répondre à des contraintes techniques et esthétiques très variées. Découvrez ci-dessous une sélection de plaques plastiques adaptées aux besoins des professionnels du BTP.