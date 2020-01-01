Pliage, cintrage, coupe d'armature métal

Dans le BTP et les travaux publics, le pliage, cintrage et coupe d’armature métal jouent un rôle clé pour garantir la solidité des structures béton armé. Cette famille de produits propose des machines à cintrer, presse-plieuses, coupeurs de tiges, cisailles à bras et machines automatiques destinées à traiter les aciers d'armature. Elles assurent des angles précis, une coupe net­te sans bavures, et un gain de temps considérable sur chantier.

Grâce à des solutions automatisées ou manuelles, les professionnels obtiennent des gains de productivité, une répétabilité parfaite et un respect des normes de sécurité. Quels que soient les diamètres ou profils, ces équipements facilitent la préparation rapide des armatures, la portabilité en zones de chantier et la réduction de la fatigue des opérateurs.

Explorez notre sélection de machines robustes, performantes et adaptées à vos enjeux de coffrage, structure et charpente : choisissez l’équipement idéal pour optimiser vos opérations de ferraillage.