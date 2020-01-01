Pompe à eau glacée

Les pompes à eau glacée sont des éléments essentiels des systèmes de climatisation centralisée, assurant la circulation de l'eau refroidie entre les groupes frigorifiques et les émetteurs thermiques. Elles garantissent une distribution efficace du froid dans les bâtiments tertiaires, industriels ou collectifs, contribuant ainsi au confort thermique et à l'efficacité énergétique des installations. Disponibles en versions à débit constant ou variable, ces pompes s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque projet, offrant une régulation précise et une consommation optimisée. Pour les professionnels du BTP, intégrer des pompes à eau glacée performantes est indispensable pour concevoir des systèmes CVC fiables et conformes aux normes en vigueur. Découvrez notre sélection de pompes à eau glacée adaptées à vos chantiers.