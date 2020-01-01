La pompe de transfert de mazout est indispensable pour déplacer le fioul d’un point à un autre, que ce soit entre une cuve de stockage et une chaudière ou d’un réservoir à un autre. Utilisée dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels, elle facilite la gestion du combustible en toute sécurité. Robuste et conçue pour résister aux hydrocarbures, elle permet un transfert fluide, rapide et maîtrisé. Certains modèles intègrent des systèmes automatiques de coupure, de filtration ou de détection de fuite, répondant ainsi aux exigences des professionnels du BTP en matière de sécurité et de conformité. Découvrez ici une sélection de pompes de transfert de mazout adaptées à vos installations ou opérations de maintenance.