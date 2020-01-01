La pompe doseuse est un équipement de précision utilisé pour injecter des volumes exacts de liquides dans un circuit, souvent dans des applications de traitement de l’eau, de chauffage ou de dosage chimique. Elle garantit une maîtrise parfaite des débits, essentielle pour préserver l’équilibre des installations techniques et optimiser leur performance. Les professionnels du BTP y ont recours pour des projets nécessitant fiabilité, régulation fine et compatibilité avec des fluides spécifiques. Selon les besoins, on retrouve des pompes doseuses à moteur électrique, électromagnétique ou encore pneumatique. Découvrez sur cette page une sélection de pompes doseuses performantes, pensées pour répondre aux exigences des chantiers modernes.