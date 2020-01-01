Poste, armoire et coffret mobile de chantier

Les postes, armoires et coffrets mobiles de chantier sont conçus pour distribuer l’électricité de manière sûre et modulable dans tous les environnements BTP. Qu’ils soient destinés à la répartition de la puissance, à la protection des appareils ou à la gestion des flux électriques temporaires, ces équipements garantissent conformité aux normes NFC, sécurité des intervenants et facilité d’installation. Adaptés à des besoins variés – alimentation de zones de chantier, branchement d’outillage mobile, distribution sur bases-vie –, ils simplifient l'organisation électrique et limitent les risques liés aux surcharges ou aux défauts. Ils offrent des fonctionnalités avancées comme les disjoncteurs différentiels, les prises multiples et les étanchéités renforcées. Parcourez nos solutions pour trouver le coffret mobile, l’armoire ou le poste adapté à votre chantier, pour une distribution fiable et sécurisée de l’énergie.