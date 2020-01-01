Poste et lampe à souder, braser

Pour des assemblages durables sur les chantiers ou en atelier, les postes et lampes à souder/braser sont des outils indispensables. Cette famille de produits regroupe des postes à souder à l’arc, MIG/MAG, TIG, ainsi que des lampes à braser à gaz, adaptées aux métaux comme l’acier, l’inox, le cuivre ou l’aluminium. Chaque solution permet un travail précis, sécurisé et adapté à chaque usage professionnel.

Ces équipements facilitent la soudure ou la brasure avec un bon contrôle thermique, une ergonomie pensée pour les pros, et une haute fiabilité. Retrouvez ici des solutions conçues pour répondre aux exigences du BTP, de la plomberie ou de la maintenance industrielle. Parcourez les produits disponibles pour choisir l’outil le plus adapté à vos besoins.