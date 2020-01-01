Les projecteurs de travail longue portée sont des outils essentiels pour éclairer efficacement les zones de chantier, de sécurité ou de maintenance en conditions de faible luminosité. Cette gamme regroupe des projecteurs LED portables, chariots sur mât télescopique, projecteurs sur batterie ou branchés, ainsi que des accessoires de fixation et trépieds télescopiques. Avec un éclairage puissant, réglable et homogène, ces équipements améliorent la visibilité sur les chantiers nocturnes, les interventions en tunnel ou les zones confinées.

Robustes, résistants aux chocs, intempéries et projections d’eau (IP65 et plus), ils garantissent sécurité, confort visuel et productivité prolongée. Leur autonomie et portabilité permettent une mise en œuvre rapide, une flexibilité maximale et une diffusion large du faisceau lumineux. Des solutions fiables pour maintenir vos opérations en continu, avec précision et sécurité.